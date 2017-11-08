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Bursa'da tekstil fabrikasında patlama ve göçük: 5 ölü, 16 yaralı (7)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI Bursa'nın merkez Gürsu ilçesindeki Gökkuşağı Tektil Fabrikası'nın boyahane bölümünde bugün buhar kazanının patlaması ve ardından meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 işçinin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp

08 Kasım 2017 21:48

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Bursa\'nın merkez Gürsu ilçesindeki Gökkuşağı Tektil Fabrikası\'nın boyahane bölümünde bugün buhar kazanının patlaması ve ardından meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 işçinin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Patlama nedeniyle cesetlerin parçalandığı ve kimlik tespiti yapılmakta zorluk çekildiği öğrenildi.
Hastanelere kaldırılan 16 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, bazılarının müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

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