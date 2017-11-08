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Bursa'da tekstil fabrikasında patlama ve göçük: 5 ölü, 16 yaralı (6)

IŞIK: DURUMU AĞIR OLAN YARALI YOK Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gökkuşağı Tekstil fabrikasında buhar kazanının patlaması ve ardından meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada, "Fabrika sahibi olayı şokunu ve evladını kaybetmiş olmanın acısını

08 Kasım 2017 19:21

IŞIK: DURUMU AĞIR OLAN YARALI YOK
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gökkuşağı Tekstil fabrikasında buhar kazanının patlaması ve ardından meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada, \"Fabrika sahibi olayı şokunu ve evladını kaybetmiş olmanın acısını yaşıyor\" dedi.
Başkan Işık, \"Fabrikanın içindeki buhar kazanının patlaması sonucu meydana gelen elim olayda 5 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum bu kardeşlerimize. Yaralı kardeşlerimiz arasında durumu ağır olan yok. Büyük araçlarla enkaz kaldırılıyor belki altında kalan birileri olabilir diye. Heyet burada araştırmasını sürdürüyor. Onların araştırmaları sonunda ihmaller varsa ihmali olan kardeşlerimiz gerekli cezaya çarptırılırlar. Fabrika sahibi burada. Hayatını kaybedenlerden biri de fabrika sahibimizin evladı. Hacı abimiz kendinde değil. Yaşananların ve evladını kaybetmenin şokunu yaşıyor. Allah ona da sabır versin. Sabah yemek bildirimi yaptıklarında 9 kişiyi bildirmişler. 9 kardeşimizden 4’ü vefat etti, 1’i de yan fabrikada çalışan ve gelen parçaların isabet etmesiyle vefat eden kardeşimiz” diye konuştu.

 

 

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