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Bursa'da tarihi eser operasyonu; ağıldan 500 bin lira değerinde mezar rölyefi çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişiye ait ağılda mezar rölyefi ile bakır ve bronz sikkeler ele geçirildi

29 Kasım 2016 00:31

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kişiye ait ağıla düzenlenen tarihi eser operasyonunda; satılmak üzere hazırlanan, hepsi Roma dönemine ait, mezar rölyefi ile 25 bakır ve bronz sikke ele geçirildi. Mezar rölyefinin değeri 500 bin lira olduğu belirlendi.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Karacabey ilçesi Danışment Mahallesi’nde oturan 36 yaşındaki C.O.’nun elinde yüklü miktarda tarihi eser bulundurduğunu ve bunları satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ve mahkemeden alınan arama kararı doğrultusunda Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi.

C.O.’nun hayvanlarını baktığı ağılında yapılan aramalarda mermerden yapılma üzerinde üç ayrı bölmeden farklı kabartma figürlerin bulunduğu erkek ve kadın başı, ata binmiş kral kabartması ile sohbet eden erkek kadın kabartmasının bulunduğu bir ton ağırlığında, değeri 500 bin lira olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait bir mezar rölyefi, ağılın yanında bulunan tarlada ise mermerden yapılma üzerinde kutsama yapan rahip ve kadın kabartmalarının bulunduğu 75 kilogram ağırlığında değeri 100 bin lira olduğu değerlendirilen bir mezar steli ele geçirildi.

C.O.’nun işyerinde ise Roma dönemine ait 25 bakır ve bronz sikke ile bir obje ele geçirildi. Gözaltına alınan C.O. hakkında ’2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanun’a muhalefet’, ’izinsiz kazı yapmak’ ve ’tarihi eser bulundurmak ve satmak’ suçundan işlem yapıldı.

Yurt dışına çıkarılacağı belirlenen tarihi eserlere el konularak Müze Müdürlüğü’ne vinç yardımıyla taşınarak, teslim edilirken C.O.’nun tarihi eser aramakta kullandığı dedektöre ise el konuldu.

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