T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSA'DA ŞÜPNELİLER ADLİYE'DE BURSA (A.A)

16 Mayıs 2011 15:03

-BURSA'DA ŞÜPNELİLER ADLİYE'DE  BURSA (A.A) - 16.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Maç öncesi çıkan olaylarla ilgili olarak MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 25 kişiden 6'sının 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis aracı ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 kişi geçen hafta tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24