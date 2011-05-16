-BURSA'DA ŞÜPNELİLER ADLİYE'DE BURSA (A.A) - 16.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Maç öncesi çıkan olaylarla ilgili olarak MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 25 kişiden 6'sının 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis aracı ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 kişi geçen hafta tutuklanmıştı.