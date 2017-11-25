Bursa'da şüpheli ölüm (2)- yeniden

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\'Ayı saldırısında yaşamını yitirdi\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden veriyoruz....

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BURSA, (DHA) - BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde hayvan otlatmaya giden 48 yaşındaki Ali Karakulak\'ın, arazide av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu.

İznik\'te çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası 48 yaşındaki Ali Karakulak, sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Karakulak, cep telefonuna da cevap vermeyince yakınları aramaya çıktı. Ancak sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonunda, saat 21.00 sıralarında Kaynarca Köyü mevkiinde Karakulak\'ın, av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede ise Karakulak\'ın cesedinin 5 metre ilerisinde, kendisine ait silah bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Ali Karakulak’ın cesedi, morga kaldırıldı. Karakulak\'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği, yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

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