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Spor

Bursa'da Süper Gençler fırtınası esecek

BURSA,(DHA)  Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, 17 - 20 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Süper Gençler Ligi'nin üçüncü bölüm müsabakalarına ev sahipliği yapacak

30 Nisan 2018 17:34

BURSA,(DHA) 

Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, 17 - 20 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Süper Gençler Ligi\'nin üçüncü bölüm müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Kadınlar Süper Gençler Ligi üçüncü bölüm müsabakaları, 3 Mayıs tarihinde Dikkaldırım Spor Salonu\'nda start alacak. 4 gün sürecek müsabakaya Türkiye\'de faaliyet gösteren 13 Süper Lig takımının alt yapıları katılım sağlayacak. Mart ayında Antalya\'da oynanan ikinci bölüm müsabakalarında aldığı farklı galibiyetlerle seriyi üçüncü sırada tamamlayan Osmangazili hentbolcular, ilk maçını 4 Mayıs tarihinde, saat 13.00\'da, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü ile evinde gerçekleştirecek.
Müsabakalara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı Başantrenörü Nedzad Masic, \"Çoğunlukla Süper Lig takımı sporcularımızın oluşturduğu Süper Gençler Ligi\'nin üçüncü etap müsabakalarında ilk üç sırayı hedefliyoruz. Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü, Aksaray Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Zağnos Spor Kulübü ile oynayacağımız maçlarda sporcularıma başarılar diliyorum\" dedi.

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