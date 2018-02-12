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Bursa'da suç örgütü operasyonunda 9 tutuklama

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı

12 Şubat 2018 16:08

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı.
Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünü 2 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda polis ekipleri, Karacabey\'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\', \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\', \'Kişiyi hürriyetinden yoksun ķılmak\' ve \'Kasten adam yaralamak\' suçlarından B.K. (45), İ.K. (20), H.E.S. (25), E.Y. (30), M.K. (30), F.U. (35), Ü.M. (28), İ.Ö. (23) ve U.F.\'yi (23) gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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