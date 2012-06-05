Bursa'da solunum cihazı eksikliği 8 hastayı öldürdü mü?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kritik durumdaki hastaların bulunduğu onkoloji, hematoloji ve dahiliye bölümlerinde bazı hastaların solunum cihazı yetersizliği nedeniyle öldüğü iddia ediliyor. Solunum cihazı olmadığı için Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine 72 saat süre ile hastalara ambu uygulaması (elle kullanılan pompalı solunum aleti) yaptırıldığı belirtiliyor.

Fırat Alkaç'ın Taraf’ta yayımlanan haberine göre, hastane Başhekimi Prof. Dr. Tahsin Yakut, “Yoğun bakım servisi bazen tamamen dolu oluyor. Bu arada gelen hastalara ambu yapıyoruz. Maalesef bu süre biraz uzuyor. İddialar doğru olabilir” dedi.

Gelişmeler üzerine Bursa İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Hastalarımız ölüyor

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde durumu kritik hastaların bulunduğu onkoloji, hematoloji ve dahiliye bölümlerinde yaşanan skandalı hastane doktorları anlattı. Solunum cihazlarının az olması nedeniyle kritik hastalara “ambu” ile müdahale edildiğini belirten doktor “Bir defasında 72 saat boyunca hastaya ambu ile hava verdik. Tabii ki hasta kurtarılamadı. Bu hastalar genellikle ölüyor. Benim son iki ay içerisinde sekiz hastam bu nedenle öldü. Bir defasında hastayı başka bir hastaneye sevk etmek için 112’yi aradım. Bana “hastanenizin yoğun bakımında boş yer var oraya gönderin” dediler. Ancak yoğun bakım servisi bana “solunum cihazı yok” diye olumsuz yanıt vermişti. O hastamı da kaybettim. İnsanlar ihmal nedeniyle ölüyor. Solunum cihazı olmadığı için diğer bölümlerde ölüm oranı dört kat daha fazla. Sağlık Bakanlığı bu duruma el atsın” dedi.

Ambu süresi uzuyor

İddialar üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tahsin Yakut, hastanede 94 yoğun bakım servisinin bulunduğunu ve yoğunluk nedeniyle ambu ile müdahale edildiğini söyledi. İddiaların doğru olabileceğini söyleyen Yakut, yoğun bakım servislerinde sıkıntılar yaşandığını belirterek “Bizim hastanemizde çeşitli bölümlere ait toplam 94 yoğun bakım servisi var. Güney Marmara’daki hastanelerin de en büyük sorunlarından biri yoğun bakım servisleri. İddiada bahsedilen hematoloji ve onkoloji bölümleri en ağır hastaların kaldığı yer. Dolayısıyla bu hastaların hepsi buraya geliyor. 94 yataklı yoğun bakım servisin hepsinin dolu olduğunu düşünelim. Şimdi bütün bu hastalar solunum cihazına bağlı şekilde duruyorlar. Ben size şöyle anlatayım. Diyelimki bir hasta multitranvayla hastanemizin acil servisine geldi ve ilk müdahale yapıldı. Böyle durumda biz hemen yoğun bakımı arıyoruz ve boş yer olup olmadığını soruyoruz. Bunlarda onkoloji ve hematoloji hastaları da son dönemlerinde maalesef multi organ yetmezliği yaşadıkları için solunum cihazlarına ihtiyaçları oluyor. Bunlardan biri geldiğinde yoğun bakım servisi dolu ise biz başka hastaneyi arıyoruz. Bu arada da ambu ile müdahale yapıyoruz. Ama maalesef bu süre bazen uzun sürebiliyor” diye konuştu.