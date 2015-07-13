Bursa'da sokak ortasında korkunç cinayet!

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, mobilya imalatçısı Rızayettin Serbest ve oğlu Erkan Serbest ile fabrika binası inşaatı için anlaştıkları müteahhit ve yanındaki arkadaşları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Müteahhitle birlikte gelen Tacettin Başoral, Erkan Serbest’i göğsünden, Serbest de Başoral’ı bacağından vurdu. Oğlunun silahını alan Rızayettin Serbest, yerde yatan Başoral’ın yanına gelerek kafasına ateş etti. Olay anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Oğlunu yaralayanı böyle vurdu

Olayda, Tacettin Başoral yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Erkan Serbest hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi’nde Osmanlı padişahları Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbeleriyle saat kulesinin bulunduğu Tophane Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl İlçesi’nde mobilya imalathanesi bulunan Rızayettin Serbest ve oğlu Erkan Serbest, fabrika binası için anlaştıkları Adapazarı’nda müteahhitlik yapan soyadı henüz belirlenemeyen Engin adlı kişi ve yanındaki Tacettin Başoral ile Tophane’deki parkta bulunan kafeteryada buluştu. Fabrika binasının gecikmesi yüzünden başlayan tartışmada silahlar çekildi. Müteahhitle birlikte gelen Tacettin Başoral, Erkan Serbest’i göğsünden, Serbest de Başoral’ı bacağından vurdu. Bu sırada, Tacettin Başoral’ın arkadaşları bacağını kemerle bağlamak isterken, oğlunun silahını alan Rızayettin Serbest, yerde yatan Başoral’ın yanına gelerek kafasına ateş etti. Kaçan yaralının arkadaşına da ateş etmek isteyen Rızayettin Serbest, silahın tutukluk yapması üzerine başarılı olamadı.

Yaralı oğlunun yanına giden Rızayettin Serbest, ambulans gelinceye kadar oğlunun başında elinde silahla bekledi. Tophane Parkı'ndaki dehşet anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Tacettin Başoral’ın yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Erkan Serbest hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Rızayettin Serbest yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.