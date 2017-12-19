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Bursa'da sokak ortasında başından vuruldu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Osmangazi ileçsinde 32 yaşındaki Turhan Gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla başından vuruldu

19 Aralık 2017 09:10

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın Osmangazi ileçsinde 32 yaşındaki Turhan Gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sokakta silah sesi duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri başından silahla vurulan 32 yaşındaki Turhan Gün\'ü Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Turhan Gün\'ün kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmeye çalışan ekipler bölgede ki tüm kamera kayıtlarını inceleme aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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