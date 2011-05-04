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BURSA'DA SOBA BİR AİLEYİ YOK ETTİ BURSA (A.A)

04 Mayıs 2011 16:24

-BURSA'DA SOBA BİR AİLEYİ YOK ETTİ BURSA (A.A) - 04.05.2011 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Ulus Mahallesi Ova Sokak'ta oturan 8 kişilik Çoban ailesinden Mehmet (46) ve Makbule Çoban (47) çifti ile çocukları Recep (12) ve Nurcan (9), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Çoban ailesinden 2 kişinin de karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alındığını belirten yetkililer, 2 kişinin ise sobadan sızan gazdan etkilenmediğini kaydetti.   Bursa Valisi Şahabettin Harput da 4 kişinin ''soba zehirlenmesinden hayatını kaybettiği''ni bildirdi.

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