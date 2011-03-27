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BURSA'DA SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ BURSA (A.A)

27 Mart 2011 20:35

-BURSA'DA SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ BURSA (A.A) - 27.03.2011 - Bursa'da bir grup BDP'li ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altında yürüyüş ve oturma eylemi yaptı. Setbaşı Mahvel önünde toplanan BDP'li grup, eylem kapsamında, ellerinde pankartlar ve sloganlarla yürüyerek Atatürk anıtı arkasındaki boş alana geldiler.   Burada sloganlar atan grup, basın açıklamasından sonra oturma eylemi yaptı. Bu sırada, BDP'lilerin bulunduğu alana yürümek isteyen bir grup vatandaş, Atatürk anıtını çevreleyen çevik kuvvet ekiplerinin engeliyle karşılaştı.  Eylemin ardından BDP'liler küçük gruplar halinde alandan çıkarılmaya çalışıldı, ancak bu durumu fark eden vatandaşlar, tekrar alana girmek istedi.   Bunun üzerine BDP'liler, farklı araçlarla olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra Atatürk anıtı önünde toplanan kalabalık grup, İstiklal Marşı'nı okudu.

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