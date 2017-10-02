T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da silahlı yaralamaya karışan 3 kişi yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Ahmet K

02 Ekim 2017 18:45

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Ahmet K.\'yi tabanca ile 3 yerinden yaraladıkları, yere düştükten sonra da dövdükleri öne sürülen 3 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde dün gece meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ahmet M.\'yi 3 yerinden tabanca ile yaralayan ve yere düştükten sonra darp edip kayıplara karışan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin 40 yaşındaki Bali K., 40 yaşındaki Mahmut K. ve 36 yaşındaki Halil K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi ve merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi\'ndeki evlerine yapılan eş zamanlı baskında yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler, verdikleri ifadelerinde, Ahmet K.\'nin Koğukçınar Mahallesi\'ndeki dükkanının önünde zaman zaman içki içtiklerini,  bu nednle Ahmet K.\'nın kendilerine tepki gösterdiğini anlattı. Şüpheliler, dün gece yine karşılaştıklarında Ahmet K. ile tartıştıklarnı ve bu olayın gerçekleştiğini ifade etti. Şüpheli Bali K., Mahmut K. ve Halil K., emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA BURSA AhmetCinayet Büro AmirliğiBursaOsmangaziSantral Garaj MahallesiAhmetAsayişMüdürlüğü Cinayet Büro AmirliğiOlayınBaliMahmutHalilKoğukçınar MahallesiYıldırımEsenevler MahallesiEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24