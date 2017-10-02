Bursa'da silahlı yaralamaya karışan 3 kişi yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Ahmet K.\'yi tabanca ile 3 yerinden yaraladıkları, yere düştükten sonra da dövdükleri öne sürülen 3 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde dün gece meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ahmet M.\'yi 3 yerinden tabanca ile yaralayan ve yere düştükten sonra darp edip kayıplara karışan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin 40 yaşındaki Bali K., 40 yaşındaki Mahmut K. ve 36 yaşındaki Halil K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi ve merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi\'ndeki evlerine yapılan eş zamanlı baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler, verdikleri ifadelerinde, Ahmet K.\'nin Koğukçınar Mahallesi\'ndeki dükkanının önünde zaman zaman içki içtiklerini, bu nednle Ahmet K.\'nın kendilerine tepki gösterdiğini anlattı. Şüpheliler, dün gece yine karşılaştıklarında Ahmet K. ile tartıştıklarnı ve bu olayın gerçekleştiğini ifade etti. Şüpheli Bali K., Mahmut K. ve Halil K., emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



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