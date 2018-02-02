Bursa'da şiddetli lodos deniz ulaşımını vurdu

BURSA, (DHA) - MARMARA Bölgesi\'nde etkili olan şiddetli lodos, Bursa\'da yaşamı olumsuz etkilerken, lodos nedeniyle İDO ve BUDO\'nun Bursa- İstanbul deniz otobüsü ve feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.

Bursa\'da, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodos nedeniyle BUDO ve İDO\'nun Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri, lodosun pazar gününe kadar kentte etkisini sürdüreceğini ve saatteki hızının 80 kilometreye ulaşacağını söyledi. Uludağ\'daki kar kalınlığının da 127 santimetre olarak ölçüldüğünü belirten yetkililer, Uludağ\'da pazar günü kar yağışı beklendiğini kaydetti.