Bursa'da sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta Bursaspor, Medipol Başakşehir maçı ile başladı. İki ekip, VAR ile bir golün iptal edildiği, bir de penaltının verildiği maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bursaspor üst üste 5. maçından beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftası zorlu karşılaşmayla açıldı. Haftanın merakla beklenen müsabakaları arasında yer alan maçta Bursaspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. İlk hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olduktan sonra üst üste dört maçta beraberlik elde eden Timsahlar, kazanarak üç puanla seyircisinin önünde tanışmak isterken taraflar heyecan dolu maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir ise bu zorlu virajda iki puan bıraksa da puanını 13 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise üst üste beşinci beraberliğini alarak 5 puanda kaldı.

‘VAR’ damgası!

Heyecan dolu müsabakada Bursaspor 2’de Sakho ile öne geçti. Hakem Ümit Öztürk VAR uyarısıyla golü yeniden izledi ve elle oynama tespit ederek golü iptal etti. 50’de Ümit Öztürk VAR incelemesiyle Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. 51’de Adebayor’un penaltısını Bursaspor kalecisi Okan Koçuk kurtardı.