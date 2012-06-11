Bursa'da servis şoförleri araçları yakıp, direksiyona geçti!

Bursa’da ''S'' plakalarını şehir merkezinde kullanamadıklarını iddia eden bir grup servis sürücüsü, Ankara-İzmir karayolunda eylem yaptı. Yolu trafiğe kapatan protestocular, bir minibüsü ateşe verdi.

İlçelerden satın aldıkları ''S'' plakaları şehir merkezinde kullanamadıklarını, bu nedenle sürekli ceza yediklerini öne süren bir grup servisçi, Ankara-İzmir karayolunu Mudanya kavşağı mevkiinde yolu trafiğe kapattı.

Burada bir minibüsü ateşe veren servisçiler, slogan atıp, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen grup, yaklaşık 2 saat süreyle bölgeden ayrılmadı.

Minibüs, bu sırada tamamen yandı. Servis sürücüleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından aracın içine girip fotoğraf çektirdikten sonra dağıldı.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.