T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle  kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı

11 Mayıs 2018 05:18

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle  kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşı şeritten gelen Turgut C. yönetimindeki 16 S 5191 plakalı servis minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen Şahin K. yönetimindeki 06 CAG 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta yolun kenarına savrulurken, Şahin K. yönetimindeki otomobile  arkadan gelen Ekrem B. yönetimindeki 16 S 2099 plakalı servis midibüsü de çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Şahin K., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Servis minibüsünde bulunan 4 yaralı ile hayati tehlikesi bulunan Şahin K., ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis sürücüsü Turgut C. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAOsmangaziKazaGüneştepe Mahallesi Neşet Ertaş CaddesiTurgutCAGEkremServis minibüsündeUludağTıp Fakültesi HastanesiServisKazaylaFOTOGRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24