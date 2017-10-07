T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da şehir ulaşımını felç eden arıza

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kent içi ulaşımda kullanılan hafif raylı sistem Bursaray’da, teknik bir arıza nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde aksama meydana geldi

07 Ekim 2017 14:54

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kent içi ulaşımda kullanılan hafif raylı sistem Bursaray’da, teknik bir arıza nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde aksama meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren aksama nedeniyle yolcular gidecekleri yerlere belediye otobüsleri ile ücretsiz olarak taşındı.
Bursa\'da her gün yaklaşık 250 bin kişinin yolculuk yaptığı Bursaray\'daki vagonlardan birinin fren sistemi Osmangazi Metro İstasyonu\'nda kilitlendi. Yaşanan arıza 2 saat süren çalışmanın ardından giderildi. Bu süre boyunca çalışmayan metroda değişik istasyonlarda kalan yolcular ise BURULAŞ tarafından  görevlenrilen otobüslerle taşındı. Arızanın saat 07.45\'de meydana geldiğini 09.45\'te ise seferlerin normale döndüğünü belirten BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, yoğun bir çalışmanın ardından kilitlenen fren sistemindeki sorunun giderildiğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA BURSAdaBursaraydaYaklaşıkBursaBursarayOsmangazi MetroYaşananBuBURULAŞArızanınBURULAŞ Genel Müdürü Levent FidansoyFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24