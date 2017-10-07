Bursa'da şehir ulaşımını felç eden arıza

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kent içi ulaşımda kullanılan hafif raylı sistem Bursaray’da, teknik bir arıza nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde aksama meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren aksama nedeniyle yolcular gidecekleri yerlere belediye otobüsleri ile ücretsiz olarak taşındı.

Bursa\'da her gün yaklaşık 250 bin kişinin yolculuk yaptığı Bursaray\'daki vagonlardan birinin fren sistemi Osmangazi Metro İstasyonu\'nda kilitlendi. Yaşanan arıza 2 saat süren çalışmanın ardından giderildi. Bu süre boyunca çalışmayan metroda değişik istasyonlarda kalan yolcular ise BURULAŞ tarafından görevlenrilen otobüslerle taşındı. Arızanın saat 07.45\'de meydana geldiğini 09.45\'te ise seferlerin normale döndüğünü belirten BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, yoğun bir çalışmanın ardından kilitlenen fren sistemindeki sorunun giderildiğini açıkladı.



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