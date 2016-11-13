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Bursa’da sandal faciası; 3 kişi hayatını kaybetti

Fırtına sebebiyle sandal parçalandı

13 Kasım 2016 20:49

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kiraladıkları sandal batan 3 kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesinde 23 yaşındaki Yaşar Başkal, dün gece arkadaşları ile gezmek için sandal kiraladı.

Kiraladıkları sandalla denize açılan Başkal, Süleyman Demir (46) ve Abdullah Cenkçi (35) kısa süre sonra alabora olan sandaldan denize düştü.

Fırtına sebebiyle parçalanan sandalın parçaları sahile vururken, 3 kişinin cesedine ise Gemport Limanlar bölgesinde ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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