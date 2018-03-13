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Bursa'da sahte parayla 22 kişiyi dolandırdılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sahte parayla alışveriş yaparak 22 esnafı dolandırdıkları belirlenen Serkan S

13 Mart 2018 17:27

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sahte parayla alışveriş yaparak 22 esnafı dolandırdıkları belirlenen Serkan S. ve Berkan B., tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 bin 200 TL\'lik sahte banknot ele geçirildi.
Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sahte parayla dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. 300 farklı güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin Serkan S. ve Berkan B. olduğunu tespit etti. 22 esnafı dolandıran şüphelilerin Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde adreslerine düzenlenen operasyonda 10 bin 200 TL\'lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Serkan S. hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin esnafa sahte para vermesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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