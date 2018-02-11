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Bursa'da sahte kontak anahtarıyla 8 araç çaldılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sahte kontak anahtarı yaparak 8 hafif ticari araç çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı

11 Şubat 2018 15:57

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sahte kontak anahtarı yaparak 8 hafif ticari araç çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa\'nın çeşitli semtlerinde son 1 ay içinde 8 hafif ticari araç çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı takip sonucu şüphelilerin B.B., Y.K., M.D. ve Y.A. olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelileri çaldıkları araçlarla yakaladı. Şüphelilerin çaldıkları araçlara sahte plaka taktıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan B.B., Y.K., M.D. ve Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi.

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