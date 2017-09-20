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Bursa'da sahte bilezikle dolandırıcılığa 4 gözaltı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'DA bir kuyumcuyu sahte bilezik satarak 2 bin 345  dolandıran B

20 Eylül 2017 17:38

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'DA bir kuyumcuyu sahte bilezik satarak 2 bin 345  dolandıran B.Ç. ve yanındaki 3 kişi, polis tarafından yakalandı.
Bursa\'da merkez Osmangazi İlçesi\'nde, Gülbahçe Mahallesi\'ndeki bir kuyumcuya dün gelen B.Ç., bir bilezik satmak istediğini söyledi. Kuyumcu F.K., bileziği tartarak B.Ç.\'ye 2 bin 345 lira ödedi. Daha sonra, bileziğin metal olduğunu farkeden kuyumcu, hemen polise haber verdi. İşyerinde parmak izi alarak güvenlik kamerasını inceleyen Bursa Asayip Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin metal bileziği verdikten sonra binerek uzaklaştığı otomobilin plakasını belirledi. Polis, yapılan kısa bir takip sonrası otomobili ve içersindeki B.Ç. (29) ile yanındaki A.K. (54),  A.K. (34), Y.Y.\'yi (34) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 8 bilezik daha ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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