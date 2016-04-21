"Asker uğurluyoruz" deyip para toplayarak esnafı dolandırdılar!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, boyunlarına bağladıkları Türk bayraklarlarıyla gezen bir grup genç, "asker uğurluyoruz" diyerek esnaf ve araçlardan para topluyor. Esnafı canından bezdiren sahte asker uğurlama ekibinin hedefinde ise özellikle yoldan geçen lüks araçlar bulunuyor.

Hürriyet’in haberine göre, Mudanya’da zaman zaman ortaya çıkan dolandırıcılar, kendilerine asker süsü vererek, ellerinde kolonya ve davulla Mudanyalı esnaflardan para topluyor.

Yaşları 18 ila 24 arasında olan gençler, boyunların bağladıkları Türk bayraklarıyla, 'asker uğurlama töreni yaptıklarını' söyleyerek, esnaf ve vatandaştan para topluyor. Esnafı canından bezdiren sahte 'asker uğurlama' ekibinin, özellikle yoldan geçen lüks araçları hedef aldığı belirtiliyor.