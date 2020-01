Bursa'da sağlıksız et operasyonu

BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Osmangazi İlçesi\'nde, zabıta ekipleri hijyenik olmayan koşullarda et ve et ürünleri üretimi yaptıkları belirlenen işyerini kapatarak, sahibine de cezai işlem uyguladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürürken, Hamitler Mahallesi’nde bir işyerine düzenlediği operasyonla sağlıksız olduğu anlaşılan etleri imha ederek işyeri işletmecisine de cezai işlem uyguladı. Yapılan incelemelerde işyerinin ruhsatının olmadığı, işyeri içinde yoğun ve pis kokunun geldiği, içerisi ve soğuk hava deposunda kararmaya ve bozulmaya yüz tutan işlenmiş ve işlenmek üzere bekletilen et ürünleri olduğu tespit edildi. İş yerinde genel temizlik kurallarına da uyulmadığı anlaşılırken, işyeri sahibine cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerinin tespit ve çalışmalarının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle sağlıksız ürünler, çöp kamyonuna atılarak imha edildi.

Zabıta ekipleri, denetim sonrası yaptıkları açıklamada, “Bu işyeri, son derece sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını tehdit ederek et ve et ürünleri üretimi yapıyor. Ayrıca işletmenin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı da yok. Gerekli yasal işlemleri uyguladık. İşyerine iki ayrı cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız çalıştıkları için de işyerine kapatma cezası uygulanacak. Bundan sonra da takip edilerek, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade edilmeyecek” denildi.



FOTOĞRAFLI