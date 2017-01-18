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Bursa'da sağlık çalışanı boğazına bıçak dayanarak rehin alındı

Polis ekiplerinin 20 dakikalık ikna çabasının ardından alkollü olduğu iddia edilen E.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü

18 Ocak 2017 20:28

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde, bir hasta yakını, sağlık görevlisini bıçak zoruyla rehin aldı.

Karacabey Devlet Hastanesi acil servisinde gece saat 12:05'te meydana gelen olayda, iddiaya göre, gündüz çocuğunu doktora getiren E.D. (32), gece de çocuğunu rahatsızlandığı gerekçesiyle acil servise getirdi. Burada çocuğuna bakan acil servis doktorlarına, "Çocuk doktorunu çağırın o baksın" diyen E.D., çocuk doktoru olmadığı gerekçesiyle hastaneden ayrıldı. Ardından aldığı bıçakla tekrar hastaneye gelen baba E.D., acil serviste görevli Acil Tıp Teknisyeni Onurhan Özpirişici'yi yanında getirdiği bıçakla rehin aldı. Sağlık çalışanı Onurhan Özpirişici'nin boğazına bıçak dayayan saldırgan, "Eğer o doktor buraya gelmezse bunun boğazını keseceğim. Öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu.

Polis ekiplerinin 20 dakikalık ikna çabasının ardından alkollü olduğu iddia edilen E.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hakkında işlem yapılan E.D., sağlık çalışanının şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldı.

 

Hastane yönetiminden kınama


Karacabey Devlet Hastanesi acil servisi önünde toplanan hastane yönetimi ve sendika temsilcileri, Karacabey Devlet Hastanesi İdari Başkanı Muhammed Günaydın, Karacabey Sağlık-Sen Sendika Temsilcileri Fatih Alpaslan, Selman Paksoy ve Sarayı Geyik açıklamada bulanarak saldırıyı kınadılar.

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Petek, bir hasta yakını tarafından bıçakla rehin alınan Acil Tıp Teknisyeni Onurhan Özpişirici'nin yanında olduklarını söyledi.

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