Bursa'da sağanak; yollar göle döndü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'da, dün akşam başlayan sağanak, bugün de aralıklarla sürüyor. Kestel ve Gürsu ile dağ ilçelerinde gece etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak, bu sabah İznik ilçesinde de etkili olurken, yollar göle döndü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, bugün de aralıklarla devam ediyor. Kestel ve Gürsu ile dağ ilçelerinde gece etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. İlçelerdeki cadde ve sokaklar ise göle döndü. Sağanak, bu sabah İznik ilçesinde etkili oldu. İznik Devlet Hastanesi önü, Yeni Sanayi Sitesi ve Konak Meydanı\'nda şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler, bu yollarda zor anlar yaşadı. BUSKİ, belediye ve itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar üzerine su tahliye çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

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