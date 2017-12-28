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Bursa'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da terörle mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunuğu 38 kişi gözaltına alındı

28 Aralık 2017 10:53

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da terörle mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunuğu 38 kişi gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonu başlattı. Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi. Çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi. 

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