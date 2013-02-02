Bursa'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç, 1-1 sona erdi.
14. dakikada Galatasaray net gol pozisyonundan yararlanamadı. Umut'un kafa pasıyla hareketlenen Elmander, ceza sahasına kadar girdi. İbrahim'in markajındaki Elmander'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda top auta gitti.
17. dakikada Pinto'nun ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
18. dakikada Bursaspor'un golü geldi. Sağ kanattan hareketlenen Şener, topu ön direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Pinto'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.
20. dakikada Galatasaray atağında ceza sahasına gelen topu Umut, aşırtma vuruşla kaleye doğru gönderdi. İbrahim, son anda yetişerek kaleye giden topu kafayla kornere çeldi.
30. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Selçuk'un uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Umut, plase vuruşla topu Bursaspor ağlarına gönderdi: 1-1.