-Bursa'da polise silahlı saldırı BURSA (A.A) - 20.12.2011 - Bursa'da ''şüpheli şahıs'' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine, pompalı tüfekle ateş açıldı. Alınan bilgiye göre, ''bir inşaatta şüpheli şahıs var'' ihbarı üzerine polis ekibi, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ne gitti. Menekşe Villaları civarında, polis ile boş bir inşaattan fırlayan ve ''dur'' ihtarına uymayan şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli, polislere pompalı silahla 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan olmadı. Saldırıya uğrayan polislerin yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin çevre inşaat ve bahçelerde yaptığı araştırmada saldırgan bulunamazken, olay yerinde 3 adet boş fişek bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.