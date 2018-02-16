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Bursa'da polise bombalı saldırıyı MLKP üstlendi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçen 3 Şubat'ta çevik kuvvet polisine yönelik bombalı saldırıyı Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) üstlendiği bildirildi

16 Şubat 2018 03:29

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, geçen 3 Şubat\'ta çevik kuvvet polisine yönelik bombalı saldırıyı Marksist Leninist Komünist Parti\'nin (MLKP) üstlendiği bildirildi.
Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesinde geçen 3 Şubat sabahı yaya köprüsüne bırakılan EYP (El Yapımı Patlayıcı) bombanın infilak etmesi sonucu, olay anında köprüden geçmekte olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru yaralanmıştı. Patlamanın ardından yapılan incelemede bombanın, çivi ve barut ile güçlendirilmiş EYP olduğu tespit edilmişti. Polise yönelik terör saldırısını MLKP üstlendiği bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, olayın faili ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor.

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