Bursa'da polis ve bekçilerden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile \'Gece Kartalları\' olarak bilinen bekçilerin durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 36 bin lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bekçiler, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi\'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 34 bin lira para ele geçirildi. Araçtaki A.Ç. ile İ.H.E. gözaltına alındı. Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmanın devamında, Akpınar Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenlendi. Evde bulunan O.S., C.K. ve K.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 150 gram esrar, bin 500 lira para, 1 adet ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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