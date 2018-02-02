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Bursa'da PKK/KCK propagandasına 12 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na tepki göstererek, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 kişi, gözaltına alındı

02 Şubat 2018 16:07

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na tepki göstererek, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 kişi, gözaltına alındı.  
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak Salı günü, Emek Partisi (EMEP) Bursa il binasında toplanan 12 kişinin, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na tepki göstermek amacıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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