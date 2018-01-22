T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

22 Ocak 2018 15:23

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yapan 6 kişiyi tespit etti. Sabah saatlerinde merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile isimleri açıklanmayan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAPKKKCKBursaEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleEkipleriSabahOsmangazi Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24