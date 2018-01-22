Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yapan 6 kişiyi tespit etti. Sabah saatlerinde merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile isimleri açıklanmayan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.