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Bursa'da PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

PKK operasyonunda 6 kişi gözaltına alınmıştı

07 Ocak 2017 00:27

Bursa'da, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sosyal paylaşım hesaplarında ve çeşitli etkinliklerde terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen Ferhat A, İsmail T, Mehmet C, Mehmet Ç, Muhsin D. ve Ahmet E, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat A, İsmail T, Mehmet C. ve Mehmet Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar Muhsin D. ve Ahmet E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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