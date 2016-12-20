Bursa’da patlama iddiası panik yarattı

Bursa’da şehrin bir çok yerinden duyulan patlamaya benzer ses paniğe sebep oldu. Polis alarma geçti.

İstanbul, Ankara, İzmir yolu ile kent merkezinde bir çok noktada saat 17.05 sıralarında duyulan ses sebebiyle polis ve arama kurtarma ekipleri alarma geçti.

Gündem Bursa'da yer alan habere göre gürültüye Bursa üzerinden geçen bir jetin sebep olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine muhtemel bir olayla ilgili net bir ihbar gelmediği öğrenildi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı patlama sesini duyduğunu belirtti. Patlamanın neden kaynaklan kaynaklandığı henüz aydınlatılabilmiş değil.