Bursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskın

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda depo ve TIR\'da stoklanan 70 ton patates ve soğan ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Samanlı Mahallesi\'nde soğan ve patates stoklandığı bilgisine ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye yetkilileri ile birlikte harekete geçen ekipler, C.G. ve M.K.\'ye ait depoda ve C.G.\'ye ait TIR\'da \'Hal Kanununa Aykırı\' 70 ton patates ve soğan ele geçirdi. Depo ve TIR sahiplerine idari para cezası uygulandı.

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