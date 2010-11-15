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BURSA'DA PARKTA PATLAMA: 3 YARALI BURSA (A.A)

15 Kasım 2010 18:00

-BURSA'DA PARKTA PATLAMA: 3 YARALI BURSA (A.A) - 15.11.2010 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir parkta meydana gelen patlamada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi'ndeki bir parkta henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada, Fırat Çelik (28), Mehmet Şirin Söylemez (44) ve Emre Çelik (15) çeşitli yerlerinden yaralandı.  Yaralılar, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Fırat Çelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.  Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ve araştırma ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için parkta inceleme başlattı.  Öte yandan, yaralılardan Mehmet Şirin Söylemez ve Emre Çelik'in polise verdikleri ifadede, ''plastik bir sprey kutusunun sıkılması sonucu patlamanın meydana geldiğini'' söyledikleri öğrenildi.

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