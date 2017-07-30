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Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın

Yangın, yem fabrikasına sıçradı

30 Temmuz 2017 17:34

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın tamamını sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

T.A.'ya ait ahşap palet fabrikasında meydana gelen yangın, malzemelerin ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüyerek imalatta kullanılan makinalar ve fabrikanın bacalarına sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, fabrikanın yanında bulunan bir yem fabrikasına da sıçradı. 9 itfaiye aracı ve 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alınırken palet fabrikasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yem fabrikasının da çatı bölümü zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri devam ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Bursapalet fabrikasıhaberitfaiye

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