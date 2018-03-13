T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı

13 Mart 2018 14:38

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu\'nun Bursa yönünde, Orhangazi yakınlarındaki Kılıç kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve otobanda ters yönde giden 16 K 0301 plakalı otomobille, yine sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KR 8707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BOZBEYORHANGAZİ Bursa DHA BURSAnın OrhangaziKazadaKaza Gebze OrhangaziOtoyolu BursaKılıçSürücüsününKRKazaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24