Bursa'da otomobilde 670 sikke ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda otomobilde 670 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.K. ve N.Y.\'nin İstanbul\'dan Bursa\'ya tarihi eser getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kişilerin kullandığı otomobil, Gemlik ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada poşet içerisinde 670 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI