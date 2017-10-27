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Bursa'da otomobil TIR'a çarptı, 1 ölü

Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Bahattin Yılmaz hayatını kaybetti

27 Ekim 2017 04:15

Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik İlçesi\'nde TIR\'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Bahattin Yılmaz hayatını kaybetti.
Kaza,saat 23.30 saatlerinde Gemlik İlçesi Bursa-Yalova Karayolu\'nun Kurtul Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 16 SHE 35 plakalı otomobil sürücüsü Bahattin Yılmaz aynı istikamette seyreden plakası ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan TIR\'a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahattin Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gemlik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR sürücüsünü gözaltına alan jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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