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Bursa'da otomobil dolandırıcılarına gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı

07 Kasım 2017 16:22

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.
G.D, internetten ilan vererek otomobilini satmaya çalışan Y.K. ile irtibata geçti. Fiyatta anlaşan G.D. ile Y.K. aracın devir işlemleri için sanayi sitesindeki noterde buluştu. Araç sahibinden parayı transfer etmek için banka hesap numarası isteyen şüpheli G.D., parayı dayısının yatıracağını söyledikten sonra noterde aracın devir işlemlerini yaptı. Y.K., paranın hesabına yatmadığını söyleyihçe şüpheli G.D., \"Beraber dayımın yanına gidelim\" dedi. İki kişi bir kafede G.D.\'nin dayısı F.D. ile buluştu. Bu sırada G.D. ile F.D\'nin araçla kafeden kaçmaları üzerine Y.K, polise giderek dolandırıldığını belirtti ve şüphelilerden şikayetçi oldu. Ekipler, G.D. ile F.D.\'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin aynı gün aracı kentte araç kiralama işiyle uğraşan Ş.A. ve B.A.\'ya sattığını tespit eden ekipler, \'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi\' suçundan iki kardeşin şüpheli olarak ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. Savcının talimatı üzerine araç sahibine teslim edilirken, şüpheliler G.D. ile F.D., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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