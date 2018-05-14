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Spor

Bursa'da okçuluk ve cirit sporları coşkusu

 BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)  Orhangazi Belediyesi'nin düzenlediği 2

14 Mayıs 2018 16:13

 BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) 

Orhangazi Belediyesi\'nin düzenlediği 2.\'nci Ata Sporları Festivali son gün Kortej, Osmanlı Okçuluk Gösterileri ve Atlı Cirit gösterileri ile tamamlandı.
Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde yapılan Ata Sporları Festivali\'nin son gününde Orhangazi Göl Spor Tesisleri\'nden Okçuluk ve Atlı Cirit Gösterileri\'nin yapılacağı Spor Tesisleri alanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan\'ın da ata bindiği kortej yürüyüşü mehter eşliğinde sürdü. Kortej yürüyüşüne piknik yapan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Atlı Sporlar Festivali\'nin kapanış programında konuşan Neşet Çağlayan, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Ata Sporları Festivali\'ni artık bundan sonraki dönemde her yıl gerçekleştirileceğini belirterek, \"Hedefimiz Ata sporlarımızı yeni nesillere sevdirmek ve onlara öğretmek\" dedi.
NEFES KESTİ
Ata Sporları Festivali, daha sonra festival alanında Osmanlı Okçuluk Gösterileri ile devam etti. Çağlayan, okçuluk ekibine teşekkür plaketi takdim etti. Ata Sporları Festivali\'nde daha sonra Atlı Cirit Gösterileri yapıldı. Orhangazi Atlı Spor Kulübü ile Sındırgı Atlı Spor Kulübü\'nün karşılıklı yaklaşık 1 saatlik gösterisi izleyenlere doyumsuz bir keyif yaşattı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Atlı Cirit Gösterileri ayakta alkışlandı. Atlı Cirit gösterilerinin bitiminde İlçe protokolü cirit ekiplerine kupalarını takdim etti.

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