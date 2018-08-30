Bursa'da 'Nutuk'lu Atatürk Heykeli'nin açılışı yapıldı

BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi\'nde belediye tarafından yaptırılan, Nutuk\'lu Atatürk Heykeli\'nin açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda gerçekleştirildi.

Yaylacık Mahalle Komitesi\'nin talebiyle mahalle meydanına yapılan heykelin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın, Yaylacık Mahalle Muhtarı Naci Kurçin ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\'HALK İSTEDİ, BİZ YAPTIK\'

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, törende, Atatürk heykeli yapılmasını talep eden Muhtar Naci Kurçin ve Yaylacık Mahalle Komitesi üyelerine teşekkür etti. Başkan Bozbey, \"Gururla belirtmeliyim ki, Yaylacık Mahalle Komitesi ve muhtarımız, Yaylacık halkının dileği olan Atatürk heykelini bizden ısrarla istediler. Biz de Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdanı odak noktasına alan bir kurum olarak, bu isteği en kısa zamanda yerine getirdik. O sarışın kurt, Ata\'mız, bize bıraktığı rehber niteliğindeki eseriyle, Nutuk\'la, Yaylacık Meydanı\'nda gönlümüzdeki yerini somutlaştırdı. Onun, \'Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür\' sözünü rehber alanlara, vatanına, bayrağına, insanına tutkun olanlara Nilüfer Belediyesi olarak yaptırdığımız bu heykel armağanımız olsun\" dedi.

Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da \"Bu sadece bir heykel değil, mazlum milletlere örnek olmuş, emperyalizme diz çöktürmüş bir mücadelenin simgesi. Aynı zamanda bütün dünyanın saygı duyduğu yüzyılın dehasının bir timsali\" diye konuştu. Milletvekili Erkan Aydın ise \"Atatürk\'ü burada sadece bir heykel olarak değil, fikirlerini, mücadelesini, aydınlanma ve ileriye götürme düşüncelerini yaşatmalarını temenni ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından, Nutuk\'lu Atatürk Heykeli\'nin açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yaylacık Mahallesi sakinlerinden Huriye Çağrı (92) ve Pembe Ertem (87) ile çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.



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