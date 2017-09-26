Bursa'da NARKOTEM İhbar Hattı'ndan 3 kişiye gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin zanlıları, NARKOTEM WhatsApp İhbar Hattı\'ndan gelen ihbarla yakaladığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakın bir süre önce İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla kurulan NARKOTEM WhatsApp İhbar Hattı\'na gelen bir ihbarla harekete geçti. Ekipler, merkez Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonlarda F.E., S.U., ve O.B. isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalardaysa \"çıkı\" diye tabir edilen paketler halinde satışa hazır metamfetamin ve esrar maddeleri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve iki çalıntı motosiklet de ele geçirildi. Zanlılardan S.U. ve O.B.\'ye kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı. F.E. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI