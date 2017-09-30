T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da MTV zammına 'temsili füze' ile tepki

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ve arkadaşları, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 40 zammı, AK Parti Bursa İl Teşkilatı önüne koydukları temsili füze ile protesto etti

30 Eylül 2017 19:03

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ve arkadaşları, Motorlu Taşıtlar Vergisi\'ne (MTV) yüzde 40 zammı, AK Parti Bursa İl Teşkilatı önüne koydukları temsili füze ile protesto etti.
Bursa\'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ve sendika üyesi arkadaşları, hükümetin MTV\'ye 2018 için yapacağı belirtilen yüzde 40\'lık zammı \'füze\' ile protesto etti. AK Parti il binasının bir araya gelen grup adına konuşma yapan Selçuk Türkoğlu, kamuoyunun gündeminde Rusya\'dan alınacak S-400 füzesi varken, bir gece ansızın AKP yapımı vatandaşa güdümlü MTV 40 zam füzeleri ile karşılaştık. Anlaşılan o ki bu zam vatandaşın canını fena yakacak\" diye konuştu.
Konuşmanın ardından grup, üzerinde \'Vatandaşa güdümlü MTV 40 Zam Füzesi AKP Yapımı\' yazılı 4 metre boyundaki temsili füzeyi Ak Parti il binasının önüne bıraktı. Grup daha sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSA DHA BURSA Türkiye Kamu SenTemsilcisi Selçuk TürkoğluMotorlu Taşıtlar Vergisi MTVAK Parti BursaTeşkilatıBursaTemmuz Demokrasi MeydanıTürkiye KamuSenMTVAK PartiSelçuk TürkoğluRusyaS400AKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24