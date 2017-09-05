Bursa'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İsmail Kaya/ORHANELİ (Bursa),(DHA)- BURSA\'nın Orhaneli İlçesinde karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan motosiklet devrelirek metreler ce sürüklendi. Kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan Fehmi Altın hayatını kaybederken, her iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Altıntaş köyünden Dündar köyü istikametine giden 21 yaşındaki Emre Songur\'un, yönetimindeki 16 AR 846 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Şenol Aydın yönetimindeki 10 VD 102 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Songur ile arkasında bulunan 20 yaşındaki Fehmi Altın karayolunda metrelerce sürüklendi. Kazada Fehmi Altın hayatını kaybederken, Emre Songur ve otomobil sürücüsü Şenol Aydın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, Songur\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Altın\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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