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Bursa'da minareye çıkan kişi pompalı tüfekle ateş açtı

Tüfekle minareye çıkan kişi, yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından minareden indi

12 Nisan 2018 21:49

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bugün akşam saatlerinde elindeki pompalı av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan Murat T. (39), kenti alarma geçirdi.

Bugün saat 18.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi'ndeki Kuba Camii'ne gelip, elindeki pompalı av tüfeğiyle minareye çıkan bir kişi, "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak" diye bağırmaya başladı.

Haber verilmesi sonucu, olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sürerken, Murat T. elindeki pompalı av tüfeğini havaya doğru birkaç el art arda ateşledi.

Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, minarede eylemini sürdüren Murat Tahsin K. bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Minaredeki eylemci olay yerine özel harekat polisinin gelmesini istedi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün özel ekiplerinin şahısla müzakere için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

"20 mermim var, gerekirse çatışırım"

Murat T., borcu yüzünden hakkında tutuklama kararı çıktığını, cezaevine girmek istemediğini söyledi. Murat T., "20 mermim var, gerekirse çatışırım" diye bağırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.

Murat T., 4 sonra ikna edildi. Eylemine son vermemek için direnen Murat T., polislerin uzun süren ikna çabaları sonucu saat 21.50'de silahıyla birlikte minareden indi. Murat T.'nin pompalı tüfekle ateş açarak korku yaratması üzerine akşam ve yatsı namazına gelen cemaat ise can güvenliği nedeniyle camiye alınmadı.

Borcunu ödeyemediği için hakkında mahkemece hapis cezası verildiği iddia edilen Murat T., olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekibi tarafından muayene edildikten sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

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