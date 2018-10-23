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Bursa'da, meslekten ihraç edilen 12 polise FETÖ gözaltısı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 12 polis, gözaltına alındı

23 Ekim 2018 14:29

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 12 polis, gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, \'Emniyet teşkilatı mahrem imamlar soruşturması\' kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu yönünde deliller bulunan, meslekten ihraç edilen 15 emniyet mensubu için gözaltı kararı verdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere, eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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