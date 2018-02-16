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Bursa'da Mehmetçik'e destek mitingi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez ilçesi Gürsu'da, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdüren Mehmetçik için destek mitingi yapıldı

16 Şubat 2018 21:31

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez ilçesi Gürsu\'da, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı sürdüren Mehmetçik için destek mitingi yapıldı. Gürsu Kardeşlik Platformu ile Gürsu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen mitingde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, \"Askerimiz orada kalıcı olmayacak. Ordumuzun amacı oranın gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize geri verilmesidir. Bu kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmelerini sağlamak için askerimiz orada\" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere destek için çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle binlerce Gürsulu, Belediye Meydanı\'nda toplandı. Cuma namazından sonra Gürsu Kardeşlik Platformu ve Gürsu Belediyesi\'nin öncülüğünde düzenlenen mitinge, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Mitinge Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Baysır, Gürsu\'da yaşayan Suriyelilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasın ardından Gürsu Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Abdülmalik Yalvarıcı, \"Afrin\'deki operasyonun hedefi ülke sınırımızı tehdit eden terör gruplarını temizlemektir. Afrin\'de ve Suriye\'de zulüm gören kardeşlerimize yardım eli uzatmaktır\" ifadelerini kullandı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise Afrin\'deki Mehmetçik\'e ilçe halkı olarak manevi destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, \"Afrin\'de kahramanca mücadele veren Mehmetçiğimize destek için burada bir araya geldik. Askerimiz orada kalıcı olmayacak. Ordumuzun amacı oranın gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize geri verilmesidir. Bu kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmelerini sağlamak için askerimiz orada\" dedi.

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